37 años de cárcel a joven que citó a un conductor de plataformas digitales y lo asesinó en Medellín

Medellín

La fiscalía informó que un hombre señalado del delito de homicidio agravado fue sentenciado a 37 años de cárcel por estar relacionado con el asesinato de un conductor de plataformas digitales en el 2023 en Medellín. Todo ocurrió para robarlo.

Tras valorar las pruebas aportadas por la Fiscalía, un juez de conocimiento condenó a 37 años y cinco meses a Camilo Múnera Osorio. Cabe anotar que esta persona ya había sido sentenciada a siete años de cárcel mediante un preacuerdo con la fiscalía por el delito de hurto calificado y agravado por el mismo hecho.

Según la investigación, Osorio, en compañía de otras dos personas, solicitaron un servicio para que los recogieran en el corregimiento de San Cristóbal y los trasladaran al barrio Laureles. Pero en el sector Las Hamacas lo intimidaron y lo hicieron pasar a la silla trasera donde lo amarraron; luego lo bajaron del vehículo y lo golpearon y atacaron hasta ocasionarle la muerte. No contentos con esto, arrojaron el cuerpo a una quebrada. Posteriormente, huyeron en el mismo vehículo y con las pertenencias de la víctima.

Ante esta decisión judicial procede recurso de apelación, ya que es de primera instancia.