Municipios de Norte de Santander vuelven a quedarse sin gas

Norte de Santander.

Varios municipios de Norte de Santander enfrentan nuevamente una crisis en el suministro de gas domiciliario, situación que mantiene sin el servicio a comunidades enteras, especialmente en el occidente del departamento.

Uno de los casos más críticos es el de Arboledas, donde desde el pasado sábado, 4 de abril, la mayoría de los habitantes del casco urbano permanece sin gas.

Así lo confirmó el personero municipal, David Blanco, quien advirtió que esta problemática no es nueva y ya se había presentado en febrero de este año.

“Es un tema muy preocupante porque no es la primera vez que nos está sucediendo. En febrero duramos entre 10 y 12 días sin gas y hoy, casi dos meses después, volvemos a tener la misma problemática”, aseguró el funcionario a Caracol Radio.

Según explicó, la empresa encargada del suministro ha señalado que las fallas estarían relacionadas con presuntas amenazas que han impedido garantizar el abastecimiento total del servicio en la zona.

“Lo que informan es que por temas de amenazas no han podido abastecer al 100% el municipio”, indicó.

El personero también cuestionó que, pese a que en su momento se realizó un consejo de seguridad extraordinario con diferentes autoridades, las soluciones no han sido efectivas.

“Se habló de que esto se iba a solucionar a corto plazo, pero hoy vemos que no hay una solución de fondo”, agregó.

De acuerdo con Blanco, otros municipios como Cucutilla también estarían atravesando dificultades similares.

“No es solo Arboledas, al parecer somos varios municipios del occidente los afectados. Ya tenemos conocimiento de Cucutilla y anteriormente también se presentó en Santiago”, precisó.

La falta de gas ha obligado a los habitantes a buscar alternativas para sus actividades diarias.

“La comunidad está muy preocupada. Muchos están teniendo que volver al uso de bombonas o incluso cocinar con leña, lo que claramente afecta su calidad de vida”, afirmó.

Frente a este panorama, el personero anunció que adelantará acciones formales para exigir respuestas.

“Las comunicaciones han sido telefónicas, pero ya estamos redactando una petición formal para que la empresa nos dé una respuesta de fondo. No podemos seguir con soluciones de paso”, puntualizó.

Finalmente, hizo un llamado a las autoridades para que intervengan de manera urgente.

“La invitación es a que se le ponga la lupa a esta situación, ya sea por temas de seguridad o por parte de la empresa, pero se necesita una solución real para la comunidad”, concluyó.