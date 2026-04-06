Motociclista murió tras impactar contra una tienda en Arjona: empleado del negocio resultó herido
El joven perdió el control del vehículo y terminó dentro del establecimiento
Un trágico desenlace tuvo el accidente de tránsito donde se vieron involucrados un motociclista y un trabajador de un negocio en Arjona, conocido como “Super Tienda y Confitería La Ideal”.
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Sobre este caso Caracol Radio conoció que Cristian Daniel Pereira Martínez, conductor del vehículo y natural de la misma población, es la víctima fatal del siniestro quien alcanzó a ser asistido en un hospital pero los esfuerzos no fueron suficientes.
Mientras tanto, la persona que laboraba en el establecimiento sufrió lesiones de consideración y responde al nombre de Jaider Antonio Beltrán Pérez.
Cuentan testigos que el ahora occiso, iba en su moto por el barrio Soplaviento, y por un presunto exceso de velocidad terminó impactando en el local. En el lugar hicieron presencia unidades de tránsito quienes coordinaron el procedimiento.
Andrés Vizcaíno Villa
Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.