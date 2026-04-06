Motociclista murió tras impactar contra una tienda en Arjona: empleado del negocio resultó herido

Un trágico desenlace tuvo el accidente de tránsito donde se vieron involucrados un motociclista y un trabajador de un negocio en Arjona, conocido como “Super Tienda y Confitería La Ideal”.

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Sobre este caso Caracol Radio conoció que Cristian Daniel Pereira Martínez, conductor del vehículo y natural de la misma población, es la víctima fatal del siniestro quien alcanzó a ser asistido en un hospital pero los esfuerzos no fueron suficientes.

Mientras tanto, la persona que laboraba en el establecimiento sufrió lesiones de consideración y responde al nombre de Jaider Antonio Beltrán Pérez.

Cuentan testigos que el ahora occiso, iba en su moto por el barrio Soplaviento, y por un presunto exceso de velocidad terminó impactando en el local. En el lugar hicieron presencia unidades de tránsito quienes coordinaron el procedimiento.