Bonos alimentarios beneficiarán a 16.345 hogares en Medellín
Tras el cierre de la convocatoria para acceder al bono alimenticio entregado por el Distrito, hogares del área urbana y rural de Medellín accederán a una canasta básica familiar que busca promover una alimentación adecuada entre las familias más vulnerables.
Medellín
Como parte de la alianza Medellín Cero Hambre la Alcaldía de Medellín empezará el proceso de selección de las familias beneficiarias de esta estrategia, priorizando el acceso a este beneficio para los habitantes de las comunas y corregimientos del distrito.
16.345 hogares paisas serán los beneficiados con la entrega de 81.725 bonos, que se distribuirán en cinco entregas a lo largo del 2026, con el principal propósito de facilitar el acceso a la canasta básica de familias vulnerables en Medellín y promover una alimentación adecuada entre la ciudadanía.
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Las dos modalidades que componen este programa están dirigidas a dos grupos objetivos: primero el bono familiar, se dirige a hogares integrados por tres o más personas, con un valor de $356.800 por entrega; y el bono Unipersonal, que se destina a hogares de una o dos personas, brindando $216.880 por cada entrega.
La Administración Distrital dará inicio a la etapa de validación y priorización de la información. Los seleccionados, tras un proceso riguroso, transparente y de análisis estricto de cumplimiento de los requisitos, serán contactados por la Secretaría de Inclusión Social y Familiar entre junio y julio, focalizando la atención en la población con mayores niveles de vulnerabilidad en el área urbana y rural que compone a todo Medellín.