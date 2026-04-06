Más de 8 municipios de Boyacá reciben apoyo urgente por desabastecimiento de agua potable
Más de 125.000 litros de agua han sido entregados a los municipios afectados por desabastecimiento
Boyacá
Varios municipios de Boyacá enfrentan problemas de desabastecimiento de agua, por lo que las autoridades locales han reforzado la atención con carrotanques para llevar agua potable directamente a las familias.
El director de Gestión del Riesgo de Boyacá, Julián Hernández, explicó que Motavita ha sido uno de los municipios más afectados. “Motavita siempre ha tenido problemas de desabastecimiento y últimamente la situación se ha agravado. Desde el primer momento llevamos carrotanques para abastecer a la comunidad”, dijo.
Moniquirá también presentó afectaciones en tres sectores específicos que se quedaron sin agua. Hernández indicó que se actuó rápidamente para suministrar agua a las familias afectadas.
Sora, Sogamoso e Iza son otros de los municipios que han recibido apoyo. En algunos casos, la falta de agua se debe a daños en los acueductos; en otros, a la escasez por la temporada seca. “En Sogamoso atendimos tres veredas y en Iza seguimos brindando apoyo permanente”, agregó el director.
El funcionario destacó que, en algunas zonas, como en el municipio de Boyacá, la situación ha mejorado gracias a las lluvias recientes, que permitieron recuperar las fuentes hídricas.
En total, la Gobernación ha entregado más de 125.000 litros de agua potable en los municipios afectados, llevando directamente a los hogares el suministro. Hernández recordó la importancia de cuidar el recurso hídrico. “El agua es un recurso valioso. Debemos proteger nuestros páramos, nuestras fuentes y evitar prácticas que afecten su disponibilidad. Solo cuando escasea entendemos realmente su valor”, concluyó.