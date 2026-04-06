“Los Mexicanos estarían detrás de homicidios en Cúcuta”: comandante Mecuc

Banda criminal estaría relacionada con homicidios en Cúcuta y el AMC / Foto imagen de referencia - Getty Images / Westend61

Cúcuta

Las autoridades en Cúcuta responsabilizan a una de las bandas criminales que delinquen en la ciudad de los hechos violentos que se vienen presentando durante las últimas semanas.

El Comandante de la Policía Metropolitana coronel Fabio Ojeda dijo a Caracol Radio que " los mexicanos estarían detrás de estos hechos, al contratar dos sicarios para cometer los homicidios en la ciudad y en algunos municipios del área metropolitana".

El oficial señaló que las unidades de policía judicial y de inteligencia han venido adelantando los actos urgentes y trazando las líneas de investigación para determinar los móviles de los hechos.

En las ultima semana fueron asesinadas cinco personas, tres en la ciudad de Cúcuta y dos en el municipio de El Zulia en el área metropolitana.

En esta zona del país, las autoridades advierten que delinquen más de 23 organizaciones al marguen de la ley entre guerrilla, bandas criminales, bandas delincuenciales, y organizaciones ligadas al narcotráfico.