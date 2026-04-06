Juan Diego Alvira despide a su padre Luis Fernando con un emotivo mensaje en redes

El gremio periodístico del país y Caracol Radio se visten de luto ante la muerte de Luis Fernando Alvira, padre del periodista Juan Diego Alvira, quien integra la mesa de trabajo de 6AM W y dirige el Noticiero del Mediodía.

La noticia, confirmada por el propio periodista a través de sus redes sociales, ha conmovido a miles de seguidores y colegas que admiran no solo su profesionalismo, sino también su calidez humana.

Juan Diego Alvira, una de las voces más influyentes en la radio y la televisión colombiana, compartió un emotivo tributo en su cuenta de Instagram. “Hay relatos que no se narran con palabras, se viven en el alma. No eras impecable, pero me legaste el coraje para resistir y encarar las tormentas más duras de la existencia”, escribió el periodista, recordando las lecciones de vida que su padre le inculcó desde temprana edad.

Añadió que “Mirando mi trayectoria, veo que todo inició contigo. En cada paso, la familia fue el pilar inquebrantable. Mil gracias por todo, de corazón”.

Estas palabras no solo honran la memoria de Luis Fernando, sino que pintan el retrato de un hombre común que forjó el carácter de un profesional excepcional. Alvira, conocido por su cobertura incisiva de temas económicos, políticos y sociales en Caracol Radio, culminó su mensaje con un llamado a la acción que resuena en tiempos de efímera conexión digital: “Si tienes a un ser querido a tu lado, abrázalo ahora mismo”.

Desde Caracol Radio y Prisa Media enviamos un mensaje de solidaridad a Tulia Cortes de Alvira, esposa de Luis Fernando, a Juan Diego Alvira y a toda su familia.