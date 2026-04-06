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¿Habrá cierres en la Autopista Norte de Bogotá por obras de ampliación? Concesionaria respondió

Tras la firma del acta de inicio de obras para la ampliación de la Autopista Norte, la ciudadanía en Bogotá está un paso más cerca de tener una vía arteria coherente con el elevado tráfico vehicular en este sector de la ciudad.

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Para dar a conocer más sobre el alcance de este proyecto urbano, Juan Manuel Mariño, gerente de la concesionaria Ruta Norte, estuvo en 6AM W de Caracol Radio.

¿Hubo retraso en la firma del acta de la ampliación?

En primer lugar, Mariño aseguró que no se presentó ningún retraso para la esperada firma del acta entre la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, y la concesionaria Ruta Norte Bogotá.

“Se había ya acordado que fuera el primero de abril, resolucionando unos asuntos menores de forma de pólizas y otros pendientes, pero nada, nada de qué preocuparse”, expresó.

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Frente al documento de 500 páginas con solicitudes de la ANLA en materia ambiental, el gerente aseguró que están trabajando para solventar los condicionantes que expresó la entidad, en especial en materia del cuidado de humedales.

¿Habrá cierres cuando comiencen las obras de ampliación de la AutoNorte?

El gerente de Ruta Norte Bogotá aseguró a Caracol Radio que el inicio y ejecución de la ampliación de la Autonorte no empeorará las condiciones de movilidad que ya son precarias para miles de usuarios.

“El contrato tiene una condición de que siempre tengamos habilitados tres carriles por sentido, que es lo que hoy existe. Es decir, las obras no podrán restringir ninguno de esos tres carriles”, señaló Mariño.

Así las cosas, se espera que en 77 días hábiles esté solventada toda la documentación para el inicio de la ampliación que llevará la Autopista Norte a tener 5-6 carriles por sentido, incluyendo uno especial para transporte masivo.

Escuche la entrevista completa:

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