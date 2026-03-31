AutoNorte sigue sin firmarse: Gobierno admite retraso y fija plazo máximo para formalizar contrato

La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, participó en la reunión con alcaldes y el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, como parte de las acciones para recuperar al territorio.

La firma del contrato de la Autopista Norte, uno de los proyectos clave para mejorar la movilidad en el acceso norte de Bogotá, aún no se ha concretado, pese a que el cronograma contractual ya entró en su fase final.

La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, confirmó que el proceso presenta un retraso asociado a la expedición de garantías por parte del concesionario, específicamente una póliza necesaria para formalizar el contrato.

“Está listo, en efecto (…) el plazo realmente por dentro del cronograma contractual debe ser hoy”, afirmó la funcionaria, al referirse al estado actual del proyecto .

Sin embargo, explicó que la firma no se ha realizado debido a un aspecto operativo relacionado con dicha póliza, que —según indicó— se emitiría en los próximos días.

“Ellos deben expedir una póliza que se cobra por día (…) entiendo que van a sacar esa póliza el lunes”, señaló la funcionaria.

Gobierno fija plazo y mantiene conversaciones con concesionario

De acuerdo con la ministra, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) mantiene conversaciones con el concesionario para asegurar el cumplimiento del cronograma y evitar mayores demoras en el inicio del proyecto.

“Debe formalizarse esa firma máximo el lunes para que ya oficialmente se arranque con todas las actividades del cronograma”, aseguró la ministra.

Aunque calificó el retraso como un tema “meramente formal”, el contrato aún no ha sido suscrito, lo que mantiene en expectativa el inicio de las obras en uno de los corredores más congestionados del país.

La funcionaria insistió en que los problemas estructurales del proyecto ya fueron superados y que este punto corresponde únicamente a un trámite pendiente.

Un proyecto clave para la movilidad en la Sabana de Bogotá

La Autopista Norte y sus accesos han sido identificados como una de las principales soluciones para mejorar la movilidad entre Bogotá y los municipios de la Sabana Norte, donde miles de personas se desplazan diariamente por razones laborales y educativas.

“Es una solución para toda la gente que vive en la Sabana Norte y que todos los días tiene que venir a trabajar a Bogotá”, agregó la ministra.

Aunque el Gobierno asegura que el proyecto está listo para iniciar, la ejecución dependerá de que se formalice el contrato en el plazo establecido.

El proceso, que ya había enfrentado dificultades previas, entra ahora en una etapa decisiva, en la que la firma del contrato será determinante para dar inicio a las obras y avanzar en una solución a la movilidad en el norte y entrada de la capital.