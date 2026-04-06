Ofrecen hasta $5 millones por información sobre vandalismo y hurto de semáforos en Cali

La Alcaldía reveló que se instalaron semáforos en zonas donde no eran necesarios y se utilizaron tecnologías incompatibles. Foto: Alcaldía.

Una recompensa de hasta 5 millones de pesos fue ofrecida por la Alcaldía de Cali a quienes entreguen información que permita la captura de los responsables del vandalismo y hurto de la red semafórica de la ciudad.

De acuerdo con el secretario de Movilidad, el coronel (r) Sergio Moncayo, estas acciones no son hechos aislados, sino que responden a un patrón sistemático que se viene registrando, principalmente en la comuna 22, en el sur de Cali.

“El propósito es desmantelar estas bandas que están afectando la seguridad vial de la ciudad. Solo en la última semana fueron vandalizados 17 semáforos”, explicó el funcionario.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad indicó que los hechos se repiten en los mismos puntos de manera consecutiva, lo que evidencia una posible estructura organizada detrás de estos actos.

“Son acciones premeditadas. Puede haber un interés económico detrás, además del impacto directo en la movilidad y la seguridad de la ciudadanía. Las cámaras de seguridad muestran que no se trata únicamente de habitantes de calle, sino de estructuras delincuenciales”, señaló Javier Garcés, secretario de Seguridad.

Las autoridades también anunciaron que se evaluará la entrega de recompensas por información relacionada con daños a luminarias públicas, debido a que este fenómeno también presenta comportamientos sistemáticos, pese a las inversiones realizadas en su instalación y mantenimiento.