En video: hombre golpea brutalmente a una perrita hasta causarle la muerte en Bucaramanga

Un nuevo caso de maltrato animal ha generado indignación en Bucaramanga, luego de que se conociera un video en el que un hombre habría golpeado brutalmente a una perrita hasta causarle la muerte en el barrio Betania, al norte de la ciudad.

De acuerdo con denuncias ciudadanas, el hecho ocurrió en el sector de Betania etapa 12, donde la comunidad pidió intervención de las autoridades para que el caso no quedara impune.

Tras la difusión de las imágenes y videos, la Alcaldía de Bucaramanga activó atención a través de la Subsecretaría de Ambiente. Sin embargo, cuando el equipo llegó al lugar, el animal ya se encontraba sin vida y había sido sepultado.

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El alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla, rechazó lo ocurrido y pidió que el responsable sea judicializado. “Este bandido que agredió al animal deberá responder ante la ley por este delito contra la vida”, señaló el mandatario.

Asimismo, hizo un llamado a la Fiscalía General de la Nación para que el caso sea investigado bajo la Ley Ángel y se apliquen las sanciones correspondientes.

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Al caso también se refirió el concejal de Bucaramanga, Camilo Machado, quien aseguró que, según información de vecinos, el presunto agresor ya habría causado la muerte de otros dos perros en circunstancias similares. Además, indicó que dentro de la vivienda donde ocurrieron los hechos habría otro animal.

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“Rechazo este acto tan atroz contra la vida animal. Hago un llamado a la Fiscalía y al sistema judicial para que este caso sea juzgado con toda la severidad”, agregó.

La administración municipal aseguró que hará seguimiento al caso y reiteró que no permitirá que hechos de maltrato animal se repitan en la ciudad.