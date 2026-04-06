Colapsada la vía Floridablanca–Girón en ambos sentidos por choques y alto flujo de vehículos pesado

Un fuerte trancón mantiene colapsada la vía que conecta Floridablanca con Girón, en ambos sentidos, debido a una serie de choques y al alto flujo de vehículos de carga que retomaron circulación tras la Semana Santa.

Según confirmó el Director de movilidad Secretaria de tránsito y Transporte de Girón, José Manuel Reinoso, la emergencia inició en la mañana con un choque simple, sin personas heridas, en el que un bus quedó varado y fue retirado hacia las 11:00 de la mañana.

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Sin embargo, la situación se agravó hacia la 1:00 de la tarde, cuando se incrementó la circulación de camiones y vehículos pesados que habían estado detenidos durante la Semana Santa, generando congestión en puntos clave como el Puente Palenque y la vía Chimita.

“Ha habido una serie de choques solo daños que no han permitido restablecer de manera completa la movilidad”, explicó el funcionario.

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A esto se sumaron nuevos incidentes, entre ellos un camión varado que redujo el paso a un solo carril en uno de los tramos, lo que intensificó el colapso vial.

De acuerdo con las autoridades, la congestión se registra desde el retorno de Macro, en Floridablanca, hasta Centroabastos, mientras que en el sentido Bucaramanga–Girón hay afectación desde la vía que baja de Lebrija, a la altura del peaje.

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Frente a la emergencia, las autoridades implementaron desvíos en varios puntos del corredor. “Estamos desviando vehículos por Bucaramanga y otros los estamos redireccionando desde antes del retorno hacia Floridablanca. Ya hay un restablecimiento parcial, pero nuestras unidades seguirán en el punto hasta normalizar la movilidad”, indicó Reinoso.

Unidades de tránsito permanecen en el puente Palenque regulando el flujo vehicular. Aunque se reporta una leve mejoría, la movilidad aún no se ha normalizado en este importante corredor vial.