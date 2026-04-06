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06 abr 2026 Actualizado 13:44

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Concejal Oliverio Castellanos regresa al Concejo de Cúcuta

El dirigente político anuncia trabajo por la ciudad

Oliverio Castellanos concejal de Cúcuta

Oliverio Castellanos concejal de Cúcuta(Foto Concejo de Cúcuta)

Oliverio Castellanos concejal de Cúcuta

El concejal por el partido Cambio Radical Oliverio Castellanos, volverá hoy al concejo municipal después de una intensa batalla jurídica para reclamar su espacio en esa corporación.

El dirigente político manifestó a Caracol Radio que “este no es solo un acto protocolario. Es un momento institucional y ciudadano que reafirma el respeto por la legalidad, la confianza en las instituciones y el compromiso con Cúcuta”.

“Extiendo una invitación especial a los medios de comunicación, las autoridades civiles y militares, los organismos de control —Contraloría, Procuraduría y Fiscalía—, a los honorables concejales, a los ediles, presidentes de juntas de acción comunal, a los actores sociales del municipio y a todos los cucuteños" manifestó.

Indicó ademas que “este espacio, propio del ejercicio democrático, convoca a todos los sectores e instancias que hacen parte de la vida institucional del municipio, en el marco del respeto, la independencia y el equilibrio de poderes”.

Dijo además que “invito a quienes confiaron en Oliverio Castellanos, en su proceso y en su inocencia; al equipo de trabajo, al equipo de la W, al equipo de OC, a la estructura que nos ha acompañado con firmeza y lealtad; y a cada ciudadano que cree en una política con carácter y principios”.

Finalmente señaló que “este reintegro marca el inicio de una nueva etapa, en la que ejerceré mi labor con determinación, responsabilidad y compromiso con el control político, la defensa de los recursos públicos y la representación real de la ciudadanía. Cúcuta necesita instituciones fuertes, debate de fondo y decisiones que respondan al interés general. Esta curul vuelve para servirle a la gente”.

Esmeralda Rojas Ortega

Esmeralda Rojas Ortega

Directora del Servicio Informativo Caracol Norte de Santander-Cúcuta. Comunicadora Social Periodista,...

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