Con una canción de despecho, Lutter celebra 23 años de rock

Música

En 2003 murió, por causas naturales, un perro inquieto y temperamental llamado Lutter, que solía morder a quien consideraba una amenaza. Aquel animal terminó dándole nombre a la banda en la que hoy Julián Rojas, conocido como Juli Lutter, es guitarrista y corista. La agrupación cumple 23 años fiel a su apuesta por el rock.

En LO MÁS CARACOL conversamos con Julián sobre su más reciente lanzamiento, “Cuando se acaba el amor”, una canción que define como “un despecho, una despedida en la que se busca aligerar el equipaje para seguir el viaje”, explica el músico.

El sencillo hará parte de un nuevo EP que llevará el mismo nombre de la banda, Lutter. El trabajo incluirá además cuatro temas: “Cuando nada está bien”, “Inevitable”, “Días más felices” y “Mi persona favorita”.

La banda antioqueña recientemente se presentó, con éxito, en Perú mientras en Colombia, en escenarios del Eje Cafetero y el Movistar Arena de Bogotá. Ahora se alista para una nueva serie de conciertos en la capital y otras ciudades, consolidando así un público diverso y cada vez más amplio.

Hasta ahora, Lutter ha publicado 12 canciones distribuidas en tres EP, manteniendo siempre su identidad rockera. Para esta nueva producción contaron con la producción de Steven Baquero, la dirección de video de Gabriel Gómez y el diseño de la portada a cargo de César García.