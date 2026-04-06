“No le veo ningún inconveniente”: Sec. interior de Bucaramanga por foto de Jaime Beltrán en tarima

Bucaramanga

Toda una polémica se ha generado luego de que el exalcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, hubiera subido a la tarima en compañía del alcalde Cristian Portilla en el marco de un concierto que se realizaba en la ciudad por cuenta de las actividades de semana santa.

Alfonso Pinto, secretario del interior de Bucaramanga, se refirió a esta situación e indicó que “yo considero que todos los eventos eran de libre entrada y él es un libre ciudadano que puede ingresar a los eventos. No le veo ningún inconveniente”.

Uno de los columnistas de Vanguardia, el diario local, Óscar Jahir Hernández se preguntó: ¿Y cuándo suben a un dirigente de la campaña de Abelardo de La Espriella a una tarima pagada con los impuestos de la ciudad en medio de un evento público cómo se llama?¿Casualidad? ¿Amor por la ciudad? ¿Unión en Cristo?

Para el abogado Hernández, “esto si es lo que debería estar investigando la Procuraduría General de la Nación”.

El concierto del artista cristiano Alex Campos fue uno de los eventos de la estrategia denominada “BucaraSanta”, la programación cultural durante la Semana Santa.