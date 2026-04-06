Bucaramanga, sede del III Seminario Internacional de Energías y Sostenibilidad en CENFER. ¿Cuándo?

Bucaramanga será epicentro de un debate energético y la sostenibilidad, con la realización del III Seminario Internacional de Energías, Recursos y Sostenibilidad (SIER 2026), que tendrá lugar los próximos 8 y 9 de abril en el Centro de Exposiciones, CENFER.

El evento reunirá a expertos nacionales e internacionales, empresarios, académicos e investigadores del sector energético, quienes participarán en una agenda enfocada en la innovación, la eficiencia energética y la transición hacia modelos sostenibles.

La iniciativa busca “impulsar la transformación tecnológica, así como el acceso a nuevos mercados en un contexto global cada vez más exigente”, informan los organizadores.

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De acuerdo con los organizadores, el seminario se consolida como un espacio estratégico para el intercambio de conocimiento y la generación de oportunidades de negocio. En esta edición, abordarán temas relacionados con la sostenibilidad corporativa, los nuevos modelos energéticos y la aplicación de tecnologías para mejorar la productividad empresarial.

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El SIER 2026 es organizado por SONOTEC Ltda., operador logístico de CENFER, en alianza con instituciones como la Universidad de Santander UDES, la Universidad Autónoma de Bucaramanga UNAB, la Cámara de Comercio de Bucaramanga, la ANDI, ACOSOL e ICPET. El encuentro combinará espacios académicos, muestras comerciales y actividades de networking.

Además, el seminario permitirá a las organizaciones asistentes acceder a herramientas prácticas para fortalecer sus procesos productivos y avanzar hacia esquemas más sostenibles.