BOmm 2026 abre por primera vez convocatoria internacional para artistas y managers

El Bogotá Music Market – BOmm anunció un hito en su historia: por primera vez abre su convocatoria a artistas, managers y bookers internacionales para su edición número 15, que se llevará a cabo del 8 al 11 de septiembre de 2026.

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El BOmm, plataforma de promoción, comercialización y conexión para la industria musical creada por la Cámara de Comercio de Bogotá, se consolida, así como un mercado estratégico que conecta los principales circuitos globales.

Las postulaciones estarán abiertas hasta el 20 de abril de 2026 en la página oficial del evento: bogotamusicmarket.com/convocatorias2.

Durante una semana, Bogotá se convertirá en el epicentro de la industria musical latinoamericana, reuniendo proyectos de distintos países en un espacio diseñado para impulsar negocios, favorecer la circulación internacional y fortalecer carreras artísticas.

Los artistas, managers y bookers que resulten elegidos tendrán acceso a:

Ruedas de negocios con más de 300 profesionales nacionales e internacionales.

con más de 300 profesionales nacionales e internacionales. Programación completa de conferencias , talleres y charlas con líderes globales.

, talleres y charlas con líderes globales. Espacios de preparación previos , orientados a estrategias de internacionalización.

, orientados a estrategias de internacionalización. Showcases oficiales , vitrina clave para la circulación de proyectos.

, vitrina clave para la circulación de proyectos. Cobertura en medios nacionales e internacionales, ampliando su visibilidad.

La convocatoria está abierta a creadores de cualquier país que interpreten música original, cuenten con al menos dos años de trayectoria y una estrategia de desarrollo vigente.

Managers y bookers podrán postularse si tienen un mínimo de dos proyectos en su roster y un plan de crecimiento definido.

Ovidio Claros Polanco, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Bogotá, afirmó: “El BOmm es hoy una plataforma clave para conectar talento con oportunidades reales. Con la apertura internacional de la convocatoria en 2026, damos un paso decisivo para seguir fortaleciendo la economía de la música y consolidar a Bogotá como capital creativa de la región.”

Desde su creación, el BOmm se ha posicionado como uno de los mercados musicales más relevantes del continente.

En su edición 2025, cerró negocios por más de USD 500.000 y activó oportunidades adicionales por USD 2.500.000, confirmando su impacto en la profesionalización y expansión internacional de los proyectos.

Para 2026, se proyecta la participación de 150 proyectos musicales en ruedas de negocios y la selección de al menos 30 showcases oficiales.

El BOmm busca que Bogotá se consolide como epicentro creativo y ofreciendo una plataforma única para impulsar carreras y crear vínculos con la industria global.