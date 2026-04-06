La cantautora y actriz Sabrina Carpenter presenta el video de su más reciente sencillo “House Tour”

LOS ANGELES, CALIFORNIA - FEBRUARY 01: (FOR EDITORIAL USE ONLY) Sabrina Carpenter attends the 68th GRAMMY Awards at Crypto.com Arena on February 01, 2026 in Los Angeles, California. (Photo by Jeff Kravitz/FilmMagic) / Jeff Kravitz

La cantautora y actriz estadounidense Sabrina Carpenter estrenó este lunes el video de su más reciente sencillo “House Tour”.

En el nuevo video, Carpenter se encuentra acompañada de las actrices Margaret Qualley, más conocida por su papel de Sue en la película ‘La Sustancia’, y Madelyn Cline.

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En él se le ve a la estrella del pop llegando a una lujosa mansión en una camioneta rosa con la inscripción “Pretty Girl Cleanup”.

Posteriormente se le unen las dos actrices y las tres se divierten en una noche de chicas, bañándose, probándose ropa, nadando en la piscina e incluso robando un Grammy.

El video de “House Tour” se lanza antes de la actuación de Sabrina Carpenter como cabeza de cartel del Festival Coachella junto a Justin Bieber y Karol G, que iniciará este próximo fin de semana en Indio, California.

“House Tour” es el tercer sencillo de su séptimo álbum de estudio, ‘Man’s Best Friend’ de 2025.

Es una canción que incorpora elementos de la música post-disco y de los años 80, la cual ha sido comparada con Janet Jackson y Paula Abdul.

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Carpenter añadió esta canción a su repertorio en la gira norteamericana de ‘Short n’ Sweet Tour’ en 2025.

También interpretó la canción en varios festivales en 2026, incluidos Lollapalooza Chile, Argentina y Brasil, Asunciónico en Paraguay y el Festival Estéreo Picnic el pasado domingo 22 de marzo como acto de cierre en el Parque Simón Bolívar de Bogotá.