Anuncian blindaje externo a la cárcel de Jamundí tras fuga y recaptura del ‘Monstruo de Anapoima’

La Policía Metropolitana de Cali anunció un plan de blindaje en la zona externa de la cárcel de Jamundí, luego de la fuga de Alexander Díaz Alvarado, alias ‘El Monstruo de Anapoima’, quien escapó el fin de semana y fue recapturado un día después en Ibagué.

El refuerzo se enfocará en la seguridad perimetral del centro penitenciario, pese a que la custodia interna es responsabilidad del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC).

La personera de Jamundí, Martha Isabel Gutiérrez, había hecho un llamado urgente al INPEC para fortalecer los protocolos de seguridad dentro del penal y evitar nuevas fugas.

Por su parte, el comandante de la Policía Metropolitana de Cali, general Herbert Benavides, aseguró que existe comunicación permanente con las autoridades penitenciarias y que ya se adelantan acciones coordinadas.

“A través de reuniones, consejos de seguridad y mesas de seguimiento, venimos trabajando para hacer un blindaje que incluya los centros carcelarios. Apoyamos al INPEC porque hacemos un esfuerzo importante en capturas y no queremos que estas personas se fuguen”, señaló el oficial.

El alto mando también advirtió sobre la sobrecarga que enfrenta la Policía debido a la custodia de personas privadas de la libertad en estaciones. Actualmente, cerca de 2 mil detenidos permanecen bajo vigilancia policial, lo que obliga a destinar un número significativo de uniformados a esta labor, reduciendo el pie de fuerza en las calles.

Cabe recordar que en febrero de este año también se registró una fuga en la cárcel de Villahermosa, en Cali, donde escapó un hombre condenado a más de 38 años de prisión por homicidio.