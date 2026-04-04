Recapturan en Ibagué al ‘Monstruo de Anapoima’ tras fugarse de la cárcel de Jamundí

En un operativo adelantado por las autoridades, fue recapturado en Ibagué Alexander Díaz Alvarado, conocido como el ‘Monstruo de Anapoima’, quien se había fugado el pasado 3 de abril de la cárcel de máxima seguridad de Jamundí, en el Valle del Cauca.

La captura se registró en la calle 24 Sur, en el sector del puente de La Cartagena, donde unidades policiales lograron ubicar al hombre que cumplía una condena de 27 años de prisión por los delitos de homicidio, hurto calificado y acceso carnal violento.

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) confirmó la recaptura del sujeto, considerado de alta peligrosidad, quien había sido trasladado a Cali tras su condena por hechos ocurridos en el municipio de Anapoima, Cundinamarca.

Díaz Alvarado había sido capturado previamente en Melgar, en 2024, señalado por su presunta participación en un violento caso ocurrido el 2 de noviembre de 2023 en una finca de Anapoima. Según las investigaciones, junto a otro sujeto habría sometido a una pareja para robarlos, torturarlos y abusar sexualmente de la mujer.

Para ese momento, el hoy recapturado ya contaba con antecedentes judiciales relacionados con porte y tráfico de armas, lo que incrementaba su perfil criminal.

Tras su fuga de la cárcel de Jamundí, las autoridades activaron un operativo de búsqueda que permitió su ubicación en la capital tolimense en cuestión de horas.

Luego de su recaptura, se adelantan los procedimientos correspondientes para su reingreso al sistema penitenciario, mientras se investigan las circunstancias en las que se produjo la fuga del centro carcelario.