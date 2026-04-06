Accidentes de tránsito dejan cinco personas muertas en vías de Córdoba durante Semana Santa

Imagen de referencia de accidente de tránsito / Getty Images / KatarzynaBialasiewicz

Montería

Al cierre de la Semana Santa, las autoridades entregaron un balance en materia de accidentalidad en 25 de los 30 municipios de Córdoba, donde hubo un registro de cinco muertes en las vías del departamento.

Pese a lo expuesto, el comandante de la Policía en Córdoba, coronel Fernando Guzmán, dijo que en comparación con el año anterior para la misma fecha, los indicadores habrían disminuido.

“Han transitado más de 184.000 vehículos por las vías del departamento de Córdoba y, al momento, podemos indicar que registramos un 15% en la disminución de la accidentalidad y una disminución del 54% en los siniestros que han terminado con la vida de personas”, expresó el uniformado.

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Al tiempo, señaló que el dispositivo de seguridad en las vías estuvo conformado por más de 1.800 uniformados de todas las capacidades.

“Asimismo, queremos indicarle a toda la opinión cordobesa que llevamos una reducción del 85% en los delitos que afectan la seguridad y convivencia durante esta semana en relación con la anterior Semana Santa”, agregó.

Según lo conocido, en los 30 municipios de Córdoba habría un registro de cerca de 20 accidentes de tránsito con un saldo de siete muertos en vías del departamento.