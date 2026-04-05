Un muerto y varios heridos dejan accidentes de tránsito en cinco municipios de Córdoba

Montería

El comandante de la Policía Metropolitana de Montería, coronel Héctor Ruiz, confirmó un reporte preliminar de un muerto y varios heridos en accidentes de tránsito al cierre de la Semana Santa en los municipios de su área de injerencia. Se trata de la capital cordobesa, Cereté, Ciénaga de Oro, San Carlos y San Pelayo.

“En materia de seguridad vial, salieron de la ciudad más de ochenta y siete mil vehículos e ingresaron ochenta y cuatro mil vehículos. Tenemos que decir que se presentaron seis accidentes viales, donde se presentaron seis personas lesionadas y, lamentablemente, el fallecimiento de una persona”, expresó el uniformado.

Pese a lo informado, sostuvo que los indicadores en comparación con el año anterior son favorables en las vías de las zonas antes referenciadas.

“Tenemos que decir que es un parte alentador, teniendo en cuenta que el año pasado se nos presentaron diez accidentes de tránsito frente a este año. Por lo cual, el trabajo se continúa haciendo para garantizar la seguridad, pero invitamos a los ciudadanos a que se sumen a la seguridad vial”, agregó.

La mayoría de los accidentes involucraron motociclistas. En ese sentido, las autoridades anunciaron un fuerte dispositivo vial que involucraría a más de 1.000 uniformados de todas las capacidades de la Policía Nacional.