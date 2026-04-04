Sebastián Di Doménico y su búsqueda del oso andino en Chingaza

En entrevista con A Vivir Que Son Dos Días, Sebastián habló sobre su trayectoria en la fotografía de naturaleza y vida silvestre. Gracias a su trabajo, se convirtió en embajador de la marca Sony y es finalista en los Sony World Photography Awards, uno de los concursos más importantes del mundo de la fotografía. Este reconocimiento lo llenó de orgullo, especialmente porque su propuesta estaba enfocada únicamente en osos andinos de anteojos.

Sus inicios en la fotografía de vida silvestre no fueron con osos, sino con reptiles y anfibios. Durante cuatro años se dedicó a fotografiar culebras, ranas y lagartijas. El oso andino apareció después como una segunda opción. Tras trabajar cuatro años en Ecuador, cuando regresó a Colombia comenzó a visitar los páramos de Chingaza, donde con el tiempo se volvió hábil para encontrar a esta especie.

Para Sebastián, una buena fotografía depende de dos elementos clave: qué se muestra y cómo se captura. Considera que es fundamental combinar una buena técnica con un tema interesante. En el caso del oso andino, esto es aún más desafiante, ya que muchas veces el animal se encuentra a grandes distancias, incluso a un kilómetro. Por eso, lograr una buena imagen requiere paciencia y perseverancia, ya que rara vez se obtiene en el primer intento.

Lleva ocho años trabajando en lo que él llama el “efecto peluche”, su proyecto está enfocado en fotografiar osos andinos. El portafolio “The Return of The Andean Bear” nació en la reserva Ecopalacio, un lugar donde, gracias al aumento de la población de osos en Chingaza, es posible un turismo responsable sin afectar su ecosistema.

Finalmente, Sebastián busca que las comunidades cercanas a Chingaza vean al oso de anteojos como una oportunidad de desarrollo y no como un problema. A diferencia de otras especies, este oso es tímido, pero su observación requiere seguir normas establecidas por Parques Nacionales para proteger tanto a los animales como a las personas. A lo largo de su experiencia, Sebastián ha tenido varios encuentros con estos osos, llegando incluso a sentir una conexión especial con ellos.