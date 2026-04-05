Un estudiante universitario sanandresano de 22 años fue asesinado en un apartamento de Medellín

Medellín

En la madrugada de este domingo se registró el homicidio de un joven en un presunto hecho de intolerancia en la capital antioqueña. Tres personas ya fueron capturadas por este hecho violento contra un joven estudiante universitario identificado como Alan Hooker Forbes, de 22 años.

El general Henry Yesid Bello Cubides, comandante de la Policía Metropolitana, manifestó que este joven que estaba estudiando mecánica en Medellín fue atacado con arma cortopunzante dentro de un apartamento cuando departía con otras personas.

“Estaban al interior de una residencia en el sector de Calazanz con varias personas; se genera una riña por casos de intolerancia al interior de este apartamento; posteriormente llegan las unidades de la policía, capturan a tres delincuentes que cometieron este homicidio con arma cortopunzante”.

Los presuntos homicidas fueron dejados a disposición de las autoridades competentes para la judicialización y se establezcan las responsabilidades para esclarecer este hecho de intolerancia en Medellín.