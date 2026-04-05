Tolima activa plan retorno de Semana Santa: estiman 500.000 vehículos en las vías

Con el inicio del plan retorno de Semana Santa, la Gobernación del Tolima, a través de su Secretaría de Tránsito y Transporte, alertó sobre un significativo aumento en la movilidad vehicular por los principales corredores del departamento y pidió a los ciudadanos programar sus desplazamientos con responsabilidad.

Según las autoridades, se espera que durante este fin de semana circulen alrededor de 500.000 vehículos, con especial concentración en las rutas de La Línea, Espinal y Melgar hacia Bogotá, donde se prevé mayor congestión.

Para atender este flujo, el Gobierno Departamental desplegó a su cuerpo completo de agentes de tránsito e instaló puntos de control estratégicos, donde se realizarán operativos de verificación de documentos, controles de velocidad y pruebas de alcoholemia.

“El llamado es a todos los ciudadanos para que regresen con tranquilidad, sin afanes, respetando las normas de tránsito. Es fundamental conducir con precaución, a velocidades moderadas y con total responsabilidad”, señaló Miguel Bermúdez, director operativo de Tránsito del Tolima.

Las autoridades también recomendaron evitar desplazamientos en horas de mayor congestión y priorizar los viajes diurnos para reducir riesgos.

Durante la Semana Santa, el Tolima recibió aproximadamente 600.000 turistas, cifra que evidencia la importancia de garantizar un retorno seguro y ordenado. Según el balance preliminar de la temporada, se espera que la siniestralidad vial sea menor comparada con la registrada en el mismo periodo del año anterior.