Tabla de goleadores de la Liga Colombiana 2026-I: Así está la lucha por el Botín de Oro

La liga Colombiana 2026-I vive una de las disputas más atractivas del campeonato: la lucha por el botín de oro. Con el torneo avanzando y entrando en una fase determinante, la tabla de goleadores refleja una competencia cerrada, en la que la experiencia está marcando la diferencia sobre la juventud.

En las últimas jornadas, los delanteros de mayor recorrido han logrado imponerse en la cima, demostrando vigencia, jerarquía y, sobre todo, efectividad en el área. Este dominio de los jugadores experimentados ha sido clave para marcar la pauta en una competencia que sigue abierta y que promete mantenerse así hasta el final del campeonato.

Andrey Estupiñán, delantero del Deportivo Pasto, se impone como el máximo goleador del campeonato con 10 tantos marcados. Lo siguen, con 9 anotaciones cada uno, Dayro Moreno y Alfredo Morelos, de Nacional y Once Caldas, respectivamente.

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A diferencia del campeonato pasado, el mejor extranjero en esta tabla se encuentra relegado varias posiciones, figurando el argentino Rodrigo Contreras, de Millonarios, en la octava posición con 6 anotaciones.

Junto a Contreras también se encuentra su compatriota Luciano Pons, delantero del Atlético Bucaramanga, también con 6 goles marcados.

Pons fue uno de los goleadores del campeonato pasado con 12 anotaciones, las mismas que el también argentino Francisco Fydriszewski, del Medellín, quien consiguió los goles en menor cantidad de partidos.

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Tabla de goleadores en Colombia 2026