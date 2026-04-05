¿Puede viajar en moto con su mascota? Esto dice la ley en Colombia

Trajes, cascos y hasta gafas de motociclista para perros se han popularizado en las calles de Colombia. Cada vez se vuelve más común ver a un conductor de moto con su mascota como copiloto.

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Aunque entre los demás actores viales puede generar ternura, hay un factor importante por revisar: la seguridad de la mascota y qué dice la ley frente a esto.

¿Qué dice la ley sobre viajar en moto con su mascota?

Según menciona Agrocampo, no hay una norma que prohíba el transporte de animales de compañía en moto, sin embargo, el Código Nacional de Tránsito estableció algunas normas.

Siendo así, se determina que el conductor debe mantener en todo momento el control total del vehículo, lo que significa que “cualquier forma de transporte del animal que comprometa el equilibrio, la visibilidad o la maniobra de la moto puede derivar es una infracción“.

Por otro lado, se mencionan otros elementos que los tenedores de mascotas deben tener en cuenta a la hora de realizar un viaje largo o entre municipios.

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Carné de vacunación vigente: Este documento puede ser solicitado en un punto de control y debe certificar que el animal está en condiciones saludables para viajar.

Identificación de la mascota: Collar con placa, microchip o cualquier otro sistema de registro que permita localizar si llega a extraviarse durante el trayecto.

Asimismo, señalan la opción de transportarlo en un guacal, como una de las alternativas más seguras para la mascota.

“La clave es que esté correctamente fijado al vehículo, tenga ventilación suficiente y permita que el perrito viaje cómodo y estable, sin riesgo de caída ni de golpes ante una frenada inesperada“, detalla Agrocampo.

Datos clave para que el viaje con mascotas sea seguro

El primer viaje nunca debe ser largo. Lo ideal es empezar con trayectos cortos que permitan al animal familiarizarse con el sonido del motor, las vibraciones y el movimiento antes de afrontar rutas más exigentes.

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