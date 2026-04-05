Policía Metropolitana de Montería reportó la captura de más de 20 personas durante Semana Santa. Foto: Colprensa (referencia).

Montería

El comandante de la Policía Metropolitana de Montería, coronel Héctor Ruiz, confirmó la captura de más de 20 personas tras acciones judiciales adelantadas en municipios como Montería, Cereté, Ciénaga de Oro, San Carlos y San Pelayo. La mayoría de las capturas sería por delitos contra el medio ambiente.

“Hemos desarrollado actividades que nos han permitido capturar a 28 actores criminales, rescatando dentro de estos cuatro por porte ilegal, dejando la incautación de cuatro armas de fuego: un revólver calibre 38 y tres pistolas calibre 9 milímetros, sacando de nuestras calles armas que pueden atentar contra la integridad, la vida y contra los bienes de los ciudadanos”, expresó el uniformado.

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“De igual manera, se capturaron cuatro personas y se logró el rescate de 278 tortugas. Asimismo, se incautaron huevos de iguana, huevos de hicotea, y estas personas tendrán que responder ante la justicia por la afectación a nuestro medio ambiente”, agregó el coronel Ruiz.

El uniformado concluyó que se mantiene un fuerte dispositivo de seguridad en las vías de los cinco municipios referenciados y anotó que por estas rutas se han movilizado más de 80.000 vehículos durante la Semana Santa.