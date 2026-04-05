Mujeres piangüeras del Pacífico impulsan política nacional para el manejo sostenible de la piangua

La extracción artesanal de la piangua, un molusco emblemático de los manglares representa un oficio ancestral en manos de mujeres de Chocó, Nariño, Cauca y Valle del Cauca.

Esta actividad no solo sostiene la economía, el ambiente y la cultura de las comunidades costeras del Pacífico colombiano, sino que ahora avanza hacia una política nacional gracias a la alianza entre la Asociación Comunitaria de Mujeres Piangüeras y la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA).

Recientemente, un equipo técnico de la UPRA visitó el Consejo Comunitario de las Comunidades Negras de La Plata, en Bahía Málaga (Buenaventura). Durante el recorrido por los manglares, se evaluaron las condiciones biológicas, económicas y sociales de este recurso, cuya escasez —por factores naturales y sobreexplotación comercial— amenaza la seguridad alimentaria y los ingresos de las familias locales.

Las mujeres piangüeras compartieron sus saberes ancestrales sobre manejo sostenible. Destacan prácticas como el respeto a los ciclos del ecosistema: en mareas bajas, un acuerdo colectivo prohíbe la recolección. Además, rotan zonas como Corozal, Largo, Luisico y Sierpe, imponiendo dos meses de descanso tras cada jornada. Este sistema intercomunitario asegura la recuperación natural del manglar y la disponibilidad futura del molusco.

Para la UPRA y el Ministerio de Agricultura, estas enseñanzas son clave. “La experiencia de estas mujeres orientará decisiones nacionales para preservar la piangua, pilar de la identidad del Pacífico”, afirmaron. Así, se fortalece un modelo de gestión comunitaria que equilibra tradición y sostenibilidad.