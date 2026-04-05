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06 abr 2026 Actualizado 02:25

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Medidas especiales para el partido Cúcuta-América

Autoridades mantienen control sobre las barras

Seguridad en el estadio General Santander / Foto Archivo

Seguridad en el estadio General Santander / Foto Archivo(Foto: Policía Metropolitana de Cúcuta.)

Seguridad en el estadio General Santander / Foto Archivo

Cúcuta

Las autoridades han dispuesto un operativo especial de seguridad para el encuentro que sostendrá el Cúcuta Deportivo con el América de Cali.

La policía metropolitana y el Comité de Futbol han trazado medidas antes, durante y después del encuentro deportivo para evitar desordenes.

Más de trescientos uniformados de la policía nacional se han dispuesto para que acompañen la seguridad de los hinchas locales y visitantes.

Así mismo se ha logrado establecer con las autoridades locales un plan para evitar que en el partido se presenten acciones en contravía al desarrollo de los novena minutos.

“Hemos coordinado desde muy temprano el ingreso, los acompañamientos y la vigilancia de control permanente al espectáculo” dijo uno de los voceros de la organización.

Recientemente una publicación de la banda local con más fuerza en la ciudad invitaba a participar del encuentro a la barra del equipo visitante como una manifestación de apoyo, respeto y acompañamiento.

Esmeralda Rojas Ortega

Esmeralda Rojas Ortega

Directora del Servicio Informativo Caracol Norte de Santander-Cúcuta. Comunicadora Social Periodista,...

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