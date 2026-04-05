Marie Bouzkova, campeona del Bogotá WTA 250

El Torneo Colsánitas-Colsubsidio WTA 250 de Bogotá terminó con éxito en las canchas del Country Club de la capital de la república. Luego de dos semanas intensas de juego, se jugó la final entre Marie Bouzkova y Panna Udvardy.

El juego se resolvió en tres sets con una duración de 2 horas y 50 minutos y fue para la jugadora de República Checa que venció a su rival con parciales de 6-7, 6-2 y 6-2. El primer set del encuentro fue el más disputado, llegó a tie break y se esperaba que el resto del partido sería igual.

La tenista húngara llegó al encuentro con la motivación tras el triunfo ante la colombiana Emiliana Arango y le puso difícil ese primer tramo del partido a su rival, que era la gran favorita desde el inicio del torneo para llevarse el título.

Pero el ímpetu duró poco. Además, Bouzkova sacó todo su poderío para terminar sin contratiempos y los dos siguientes sets fueron para ella, con el 50 por ciento de break points y el 68 por ciento de primeros servicios ganados.

Es la primera vez que Marie gana el torneo en Bogotá y seguro, tras el título subirá en el ranking de la WTA en el que actualmente es la número 26.