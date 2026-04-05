Lluvias generan emergencias en varias provincias de Boyacá: autoridades mantienen alerta

Boyacá

Las fuertes precipitaciones que se han registrado en los últimos días en Boyacá mantienen en alerta a las autoridades por las afectaciones que se vienen presentando en diferentes municipios, especialmente por deslizamientos de tierra y problemas en la movilidad.

El director de Gestión del Riesgo del departamento, Julián Andrés Hernández, aseguró en Caracol Radio que “tenemos varios eventos que se han venido presentando en el territorio, especialmente por las altas precipitaciones que están generando afectaciones en distintas provincias”.

Según explicó, la provincia de Occidente es una de las más impactadas. “Municipios como Maripí, Otanche, La Victoria, Pauna, Buenavista, San Pablo de Borbur y Quípama presentan puntos críticos por remociones en masa que han afectado la transitabilidad de algunas vías y también zonas rurales”, indicó.

Agregó que, ante esta situación, “se han activado todos los protocolos con los organismos de socorro y estamos articulados con los alcaldes para atender cualquier eventualidad”. Asimismo, señaló que ya se cuenta con maquinaria en la zona para intervenir los puntos más críticos.

El director precisó que otras provincias como Sugamuxi y Centro también registran afectaciones por las lluvias, por lo que se mantiene el monitoreo constante y el llamado a la comunidad para reportar cualquier emergencia.