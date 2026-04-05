Juez envió a la cárcel a tres señalados miembros de banda que habría extorsionado alcaldes en Cesar

Un juez en el Cesar envió preventivamente a prisión a tres señalados integrantes de una banda delincuencial que habría buscado extorsionar a varios alcaldes en el departamento del Cesar a cambio de presuntamente no denunciar hechos de corrupción en sus administraciones.

Los procesados fueron identificados como Juan David López, Federman López y José Carlos Toncel, quienes al parecer citaban a los mandatarios a reuniones clandestinas en las que hacían las exigencias económicas que podían ir entre los 10 y los 300 millones de pesos. Posteriormente se acordaba la fecha y hora para la entrega del dinero.

De acuerdo con las pesquisas, Juan David López sería el líder de la banda mientras que Ferman López sería la persona encargada de recoger los cobros de extorsión a los que sometían a los funcionarios públicos.

“Juan David López Rojas entre noviembre de 2025 y el 30 de marzo de 2026 se concertó como empresa criminal de extorsiones en jurisdicción de los municipios de La Jagua de Ibirico y Becerril en el departamento del Cesar así como el Valledupar a efectos de cometer actos delictivos” señaló el fiscal del caso.

El expediente muestra que dentro de las presuntas víctimas de estos hechos se encontraría Leonardo Fabio Hernández Cataño alcalde de La Jagua de Ibirico, Jaime Luis Ochoa Quiñones gerente de la empresa de servicios públicos AAA de La Jagua de Ibirico y Fabián Martínez García, alcalde de Becerril.

Además de las reuniones, los procesados presuntamente también realizaban llamadas para presionar los pagos a cambio de mitigar o retirar las denuncias, constriñendo o atemorizando a los funcionarios públicos.

Su caída se produjo luego de que uno de los extorsionados denunciara las presiones y, en compañía de las autoridades, generara un procedimiento de entrega controlada en el que quedó en evidencia lo que estaba ocurriendo.

Los procesados no aceptaron los cargos endilgados por la Fiscalía. Fueron imputados por la presunta comisión del delito de concierto para delinquir agravado.