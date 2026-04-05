Gerente de Federación Nacional de Cafeteros responde a las críticas del presidente Petro:¿Qué dijo?

Continúa el rifirrafe entre los gremios cafeteros y el gobierno nacional. Esto se da, tras las recientes cifras publicadas por la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, quien asegura que el sector agro aumentó un 3,1%. Sin embargo, la ministra reporta que el café presentó una caída del 32% en su producción en febrero en 2026.

Por estas cifras, el presidente Gustavo Petro, desde su cuenta de X, se refirió en contra la Federación de Cafeteros y del exministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, quien nombró a Bahamón como gerente del gremio cafetero.

“La Federación de Cafeteros, manejada por godos de alta sociedad que permitió el exministro Ocampo, no ha hecho un solo estudio porque son negacionistas de la crisis climática”, dijo el presidente.

“En Colombia el café no se sostiene con relatos, se sostiene con hechos”: Bahamón

En su cuenta de X, el gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, Germán Bahamón, respondió a las declaraciones del mandatario, asegurando que la producción de café en Colombia “se sostiene desde los hechos”.

“En Colombia el café no se sostiene con relatos. Se sostiene con hechos. La caficultura colombiana existe y es referente mundial, gracias a décadas de ciencia, institucionalidad y ejecución. Negarlo no solo es inexacto, es desconocer el trabajo de cientos de miles de familias cafeteras”, dijo el gerente.

Además, reitera que el café no debe estar en ideologías que llaman a la “división” y ante esto, hizo un ejemplo sobre la crisis que se vivió en 2008 en el país, asegurando que no se enfrentó con discursos, sino con decisiones difíciles.

“El café de Colombia no cabe en simplificaciones ni en lecturas ideológicas que llaman a la división. Un ejemplo que reconoce el mundo fue la crisis de 2008, que no se enfrentó con discursos, sino con decisiones difíciles y la renovación masiva del parque cafetero con variedades resistentes creadas por Cenicafé”, agregó Bahamón.