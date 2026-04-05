Este es el único país de África en el que se habla español: tiene otras dos lenguas oficiales. Getty Images

Pese a estar a más de 9.000 kilómetros de distancia, en la región subsahariana de África Central, Guinea Ecuatorial tiene muchas más similitudes con Colombia de lo que muchos pudieran pensar.

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Además de su ubicación cerca de la línea del Ecuador, que se traduce en climas y ambientes cercanos, por ejemplo, al calor y las precipitaciones de la Región Pacífica, Guinea Ecuatorial tiene profundas similitudes culturales con Latinoamérica, gestadas en el pasado colonial.

De esta manera, una de las características más importantes que acerca a Guinea Ecuatorial con el continente americano es el hecho de tener el español como lengua oficial, algo poco común entre la mayoría de sus vecinos africanos.

¿Por qué en Guinea Ecuatorial se habla español?

Guinea Ecuatorial cuenta con un territorio de poco más de 28.000 km², que se encuentra dividido en una región continental y otra compuesta por las islas de Bioko (donde queda la capital Malabo), Annobón, Corisco y Elobeyes.

Aunque inicialmente fue explorado por portugueses, con el final de la guerra entre Portugal y España pasó a estar bajo posesión de la corona española en 1777.

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Entre 1826 y 1832, se produjo, según reseña el Centro Cervantes, la llegada de colones ingleses, que ocuparon el espacio donde los españoles, por diversas circunstancias, no lograban asentarse.

Sin embargo, a mediados del S. XIX, el interés de España se reactivó y fueron enviados colonos militares y religiosos con el propósito de imponer la cultura propia, desplazando la inglesa y evangelizando a la población en el catolicismo, para lo cual fueron fundamentales las comunidades religiosas.

Aunque las escuelas y las iglesias sirvieron como base para implantar la religión y la lengua española, la BBC resalta que este proceso fue desigual y lleno de dificultades. Así las cosas, solo hasta 1930 se extendió su enseñanza y en 1968 fue declarada lengua oficial de Guinea Ecuatorial.

Malabo, capital de Guinea Ecuatorial. Getty Images / Steve Heap Ampliar Malabo, capital de Guinea Ecuatorial. Getty Images / Steve Heap Cerrar

¿Qué otros idiomas se hablan en Guinea Ecuatorial?

Pese a que tiene menor expansión y un ámbito de influencia más limitado, el país cuenta con el francés (1989) y el portugués (2010), también como lenguas oficiales.

Adicionalmente, según el medio británico, subsisten 12 lenguas aborígenes compartidas por más de un millón y medio de personas que habitan el país. Entre ellas:

Ang

Bubi

Benga

Ndowe

Baseke

Balengue

Bisio

Entre las más difundidas se encuentra el fa d’ambó o annobonés, surgido del portugués y el pidgin, pichi o pichinglis, también una lengua criolla, pero basada en el inglés.

Un caso curioso: futbolistas colombianos en Guinea Ecuatorial

Un caso curioso en las relaciones entre Guinea Ecuatorial y Colombia es el de los futbolistas nacionalizados que han defendido los colores del seleccionado africano, pese a haber nacido en América.

Esta particular situación se debió a la estrategia de los africanos de atraer jugadores de otros países a partir de conexiones genealógicas. En medio de este proceso, jugadores de diversas nacionalidades llegaron a la selección de fútbol de Guinea Ecuatorial.

Los colombianos representaron un caso aparte, con una considerable representación de deportistas que optaron por la nacionalidad guineoecuatorial, quedando en la historia con el inesperado gol que le marcó el caucano Jimmy Bermúdez en un amistoso a la encopetada selección de España.

Entre los colombianos más destacados que jugaron en Guinea Ecuatorial se encuentran: