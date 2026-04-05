En Andes se incautó el arma que disparó contra la profesora y lideraza social Adriana Naranjo

Andes- Antioquia

Hace un mes, un homicidio consternó la población de Andes en el Suroeste de Antioquia. La profesora y líder comunitaria Adriana María Naranjo Bermúdez fue atacada a tiros por dos hombres en el sector La Plazuela cuando estaba en un vehículo de transporte público conocido como chiva o escalera. La señora era la madre de la secretaria del alcalde.

Un mes después, la policía da un paso importante en el esclarecimiento de este crimen, ya que capturó en Andes a alias “Cumbambas” o “Jhoimer”, un presunto integrante del grupo delincuencial La terraza. A esta persona le incautaron un revólver calibre 38, pista clave en la investigación del homicidio de la lideresa.

“De acuerdo con las investigaciones adelantadas, el arma de fuego incautada sería la misma que habría sido utilizada en el homicidio de la líder comunitaria Adriana María Naranjo Bermúdez, ocurrido el pasado tres de marzo del año veinte veintiséis, en el sector La Plazuela, en el municipio de Andes. Esta arma fue enviada como elemento material probatorio, con el fin de realizar los respectivos análisis balísticos”, manifestó el coronel Luis Fernando Muñoz, comandante de la policía Antioquia.

Alias “Cumbamba”, esta persona deberá responder por los delitos de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, así como por tráfico de estupefacientes. Y se espera que sea vinculado a la investigación del homicidio de la profesora Naranjo.