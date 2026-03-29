Bogotá será sede del INPUT por primera vez en Suramérica

Por primera vez en la historia, Suramérica será sede del INPUT 2026, y el escenario elegido es Bogotá. El encuentro, considerado uno de los más importantes en la industria audiovisual, se realizará en la Cinemateca de Bogotá y reunirá a creadores de todo el mundo.

La elección marca un hito. Con 49 años de trayectoria, el INPUT ha recorrido ciudades como Helsinki, Beijing, Tokio, Barcelona y Nueva York, y solo había llegado a Latinoamérica en dos ocasiones. Ahora, Bogotá se convierte en el nuevo epicentro de un evento que pone el foco en la innovación narrativa.

En A Vivir Que Son Dos Días, Claudia Rodríguez, líder de la iniciativa desde Preciosa Media, explicó que el evento no está limitado a la televisión pública. También participan proyectos independientes, comunitarios, estudiantiles y digitales, con el objetivo de fomentar el intercambio de ideas entre creadores.

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La cita será del 4 al 7 de mayo en la Cinemateca de Bogotá, con una programación que incluye proyecciones simultáneas, sesiones académicas y encuentros con realizadores. Entre los contenidos, habrá producciones que abordan temas como la inteligencia artificial, los conflictos globales y nuevas audiencias.

La llegada del INPUT a Bogotá también responde al crecimiento de la industria audiovisual colombiana, que en los últimos años ha tenido presencia constante en selecciones oficiales del evento. Este reconocimiento posiciona a la ciudad como un referente en la creación de contenidos innovadores.

Así, Bogotá no solo será anfitriona, sino punto de encuentro para pensar el futuro de las narrativas audiovisuales. Un escenario donde las historias del mundo se cruzan y donde Colombia empieza a jugar en las grandes ligas del sector.