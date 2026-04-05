Dos presuntos responsables de homicidio en Mariquita fueron detenidos en flagrancia

Una rápida reacción de las autoridades permitió la captura en flagrancia de dos hombres, minutos después de cometer un homicidio en el municipio de Mariquita, Tolima. Entre los detenidos se encuentra alias ‘Pantera’, señalado integrante del grupo delincuencial organizado ‘La Línea’.

El hecho ocurrió en el barrio San Lorenzo, cuando las tropas del Batallón de Infantería N.º 16 Patriotas, de la Sexta Brigada, en coordinación con la Policía Nacional, implementaron un plan candado tras reportarse varios disparos en la zona.

Durante la persecución, los hombres, que se movilizaban en motocicleta, hicieron caso omiso a la señal de “pare”, lo que derivó en su captura inmediata.

Entre los elementos incautados se encontraron: una granada de fragmentación sin número de serie, un proveedor metálico con seis cartuchos calibre 9 mm, una guerrera de uso privativo de las Fuerzas Militares, celulares y la motocicleta utilizada en el hecho.

Los capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía por los delitos de homicidio, porte y tráfico de armas de fuego y municiones, así como fabricación, tráfico y porte de explosivos y armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas.

Alias ‘Pantera’ registra antecedentes por homicidios, desaparición forzada y microtráfico, y según las autoridades, su captura representa un golpe a la estructura criminal que delinque en la región.