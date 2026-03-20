Qué significa la señal de tránsito blanca con el número 450: Es importante para vehículos grandes

Qué significa la señal de tránsito blanca con el número 450: Es muy importante para vehículos grandes

Uno de los planes favoritos de los colombianos es viajar por carretera, para ello se han destinado de varias señales de tránsito que es importante tener en cuenta para no tener inconvenientes en la vía y garantizar un libre tránsito de todos los vehículos, es por esta razón que, aquí en Caracol Radio les explicamos para que funciona esta señal del 450 de color blanco

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¿Qué quiere decir la señal ‘450′?

Esta señal es conocida como “Altura máxima permitida”, que indica la altura límite para los vehículos que puedan exceder el límite, ya sea por puentes, túneles y pasos a desnivel, siendo esencial para evitar que, si tienen gran altura, intenten pasar por donde no caben.

Está ubicada frecuentemente en puentes, túneles o lugares que no tienen suficiente tamaño para transitar por el lugar. En muchas partes, esta señal se puede repetir a lo largo de la vía para que al conductor le dé tiempo de ir por otro camino alterno si es el caso.

El incumplimiento de la señal 450 puede acarrear sanciones económicas y la retención del vehículo.

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Detalles clave para identificarla:

Forma: Suele ser un rectángulo vertical u ovalado (si es un hito de concreto).

Suele ser un rectángulo vertical u ovalado (si es un hito de concreto). Color : Fondo blanco con caracteres en negro.

: Fondo blanco con caracteres en negro. Ubicación: Se instalan principalmente en carreteras nacionales y vías intermunicipales.

Se instalan principalmente en carreteras nacionales y vías intermunicipales. Propósito: Evitar que vehículos pesados o con cargas anchas queden atrapados o causen accidentes en pasos estrechos, puentes o túneles. www.wradio.com.co

Evitar que vehículos pesados o con cargas anchas queden atrapados o causen accidentes en pasos estrechos, puentes o túneles. www.wradio.com.co Aplicación: Es fundamental para camiones, tractomulas y vehículos de carga sobredimensionada.

¿Cuánto vale la multa por no respetar las señales de tránsito?

En este caso la Infracción que se aplica es la Tipo C (Moderada), es decir, no acatar las señales de prohibición o restricción (como el ancho máximo) suele sancionarse bajo el código C.02. El valor de esta multa para 2026 es de $633.200 o, en otros casos, se puede aplicar la infracción Tipo A (Leve) que se aplica para casos de señales generales, si se clasifica como código A.05, el valor es de $168.900.

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