“Corre y anuncia tu fe” le apostó a un set móvil que conectó música, fe y nuevas generaciones

Con una puesta en escena dinámica y fresca, Kerim Parra logró conectar con los participantes a través de ritmos modernos, demostrando que la religiosidad también puede vivirse desde una perspectiva juvenil, alegre y alineada con las nuevas generaciones. Su propuesta musical acompañó a los corredores durante el recorrido, generando un ambiente cargado de energía positiva y celebración por la resurrección de Jesucristo.

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Uno de los elementos más destacados de su set fue la influencia de su inspiración principal, Guilherme, un padre que ha revolucionado la música gospel al fusionarla con sonidos electrónicos y presentarse en importantes escenarios del mundo de la electrónica. Esta propuesta busca acercar a los jóvenes a la fe a través de lenguajes musicales con los que se identifican.

Durante su presentación, el DJ también incluyó canciones de artistas locales e internacionales cuyas letras exaltan la grandeza de Dios o promueven mensajes positivos. Su curaduría musical priorizó contenidos respetuosos, apostándole a una música que edifica y une.

La participación de DJ Kerim Parra aportó una nueva forma de vivir este tipo de encuentros, en la que la música se convierte en un canal para compartir la fe desde una mirada actual y accesible para todos.