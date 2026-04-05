Cómo hacer el traspaso de vehículo de una persona fallecida en Colombia: Ley explica sobre herederos

En Colombia, cuando muere una persona, los bienes como inmuebles o vehículos que posee no se extinguen o se transfieren automáticamente, pues es necesario llevar a cabo un proceso legal que permita que estos cambien de dueño.

En el caso de los vehículos, el Ministerio de Transporte ha dispuesto de una serie de normas para llevar a cabo este proceso, pero es importante tener en cuenta un detalle esencial: apenas muere el propietario de un carro, este no puede venderse inmediatamente porque la ley lo prohíbe.

Antes de cualquier transacción de traspaso o venta de un carro, se tiene que adelantar un proceso de sucesión en el que se defina legalmente quién es el nuevo dueño. En esa sucesión, se determina la repartición de los bienes del fallecido entre sus herederos y se establece si existen deudas pendientes.

¿Por qué no se puede traspasar un vehículo inmediatamente después de la muerte de su dueño?

El Ministerio de Transporte establece que el traspaso de un vehículo por la muerte de su dueño solamente puede hacerse cuando exista un documento legal que acredite a los herederos.

Esto no solo implica que el procedimiento de sucesión debe hacerse ante juez o notaría, sino que esta puede ser testada (si hay testamento) o intestada (si no lo hay). Después de que este proceso ocurra, se emite una sentencia judicial o escritura pública, que es un documento fundamental para continuar el trámite.

Sin ese paso, ningún organismo de tránsito puede autorizar el cambio de propietario.

¿Qué dice la ley sobre los herederos de un vehículo?

Las leyes colombianas dictan que los herederos de la persona fallecida son quienes adquieren el derecho sobre el vehículo, pero no de forma automática. El proceso de sucesión precisamente permite identificar a los herederos legales, pagar las deudas del fallecido (si las hay) y, finalmente, repartir el patrimonio restante.

Después de esto, el vehículo puede quedar en cabeza de uno o varios herederos.

En caso de que haya más de un beneficiario, estos deben ponerse de acuerdo sobre quién se queda con el carro. Si no llegan a un acuerdo, se puede ordenar la venta del carro para repartir el dinero.

¿Cómo se realiza la venta del carro después de la sucesión?

El Ministerio de Transporte indica que, después de la sucesión, se debe presentar ante el organismo de tránsito la sentencia o la escritura pública que reconoce a los herederos.

Sin este documento, no es posible actualizar la propiedad en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT).

Además del requisito de sucesión, otros requerimientos para el traspaso son:

Estar inscritos en el RUNT .

. Tener el SOAT vigente.

vigente. Contar con revisión técnico-mecánica al día.

al día. Estar a paz y salvo de multas e impuestos.

¿Cómo se registra el nuevo propietario?

Después de haber cumplido con todo el proceso de traspaso, el registro del nuevo propietario se lleva a cabo ante el organismo de tránsito mediante una solicitud en la que se validan los documentos en el RUNT y se paga el trámite correspondiente.

Una vez todo esté en orden, se expide un nuevo documento a nombre del nuevo dueño.

¿Qué pasa si no se hace el trámite de traspaso al vehículo de una persona fallecida?

No formalizar el traspaso del vehículo de una persona fallecida puede traer problemas legales y económicos como, por ejemplo:

Multas o impuestos a nombre del fallecido.

No se puede vender el vehículo.

Queda indeterminada la responsabilidad legal en caso de accidentes.

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