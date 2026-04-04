Un menor de dos años fue hospitalizado por golpes y quemaduras en su cuerpo

Medellín

La alerta se generó luego de que la madre del menor de dos años lo llevara a un centro médico con lesiones en varias partes del cuerpo e indica al personal médico que desconoce las causas de esta situación.

Ante la situación que para los profesionales de la salud se trataría de presunto maltrato infantil, de inmediato alertaron a las autoridades y una patrulla de la policía llegó al lugar a constatar la situación.

Según el reporte médico, el niño tiene quemaduras y golpes en diferentes partes del cuerpo. Incluso tiene una inflamación en la cara. Ante este diagnóstico, el menor quedó bajo observación médica para realizársele estudios radiológicos y tomografía para descartar otro tipo de lesiones debido al presunto maltrato físico al que pudo haber sido víctima.

La situación, como la madre del menor, están siendo investigadas para esclarecer lo ocurrido con el menor que reporta lesiones de golpes y quemaduras.