Semana Santa sin siniestros viales y con alta movilidad en el Huila

Neiva

La Seccional de Tránsito y Transporte del Huila entregó un balance favorable sobre la movilidad en los corredores viales del departamento durante la Semana Santa, donde se evidenció un alto flujo vehicular y un adecuado comportamiento ciudadano.

De acuerdo con el reporte oficial, más de 67.200 vehículos ingresaron al departamento, mientras que 74.458 salieron, reflejando una importante dinámica de movilidad durante estos días santos.

El capitán Camilo Murcia Coy, jefe encargado de la Seccional de Tránsito y Transporte del Huila, señaló: “queremos destacar el excelente comportamiento de todos los usuarios viales. Asimismo, informamos que no se ha presentado ningún siniestro vial, lo que refleja el compromiso de conductores, pasajeros y peatones con la seguridad en las vías”.

No obstante, se informó la aplicación de 530 comparendos por infracciones al Código Nacional de Tránsito. La Policía Nacional, a través de la Dirección de Tránsito y Transporte, continúa realizando acompañamiento permanente a todos los actores viales en esta Semana Mayor.