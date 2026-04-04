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06 abr 2026 Actualizado 03:45

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Se han confirmado 34 casos y 18 fallecidos este año por fiebre amarilla en el país: MinSalud

El sector de salud asegura que desde 2024 hasta lo corrido de 2026 el total acumulado asciende a 182 casos confirmados y 81 fallecidos.

La Gobernación de Cundinamarca anunció que se han dispuesto 52.200 vacunas contra la fiebre amarilla

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Caracol Radio

Desde el Ministerio de Salud informan que, con corte al 3 de abril de 2026, se han confirmado 34 casos y 18 fallecidos por fiebre amarilla en el país durante este año.

Según el boletín, en 2025 se registraron 125 casos y 50 fallecidos (a cierre de este año), mientras que desde 2024 hasta lo corrido de 2026 el total acumulado asciende a 182 casos confirmados y 81 fallecidos.

La mayoría de los casos en estos dos años se han concentrado en el departamento del Tolima, que reporta 162 contagios y 66 muertes, seguido por Putumayo, con 8 casos y 6 fallecidos.

Por el momento, otros departamentos con casos confirmados son Meta (3 casos y 3 fallecidos), Caldas, Huila, Cauca, Nariño, Guaviare y Caquetá, con un caso cada uno y al menos un fallecido en la mayoría de estos territorios. Vaupés registra un caso confirmado sin fallecidos.

Sin embargo, las autoridades señalaron que estos datos son preliminares y están sujetos a cambios, mientras continúan los análisis epidemiológicos y las acciones de control en las zonas afectadas.

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