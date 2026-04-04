Producción de leche alcanza cifra récord de 8.405 millones de litros en 2025

El sector lácteo colombiano ha alcanzado un logro sin precedentes en las últimas dos décadas. Según datos de la Unidad de Seguimiento de Precios de Leche (USP) analizados por la Federación Colombiana de Ganaderos (FEDEGÁN), el país cerró el año 2025 con una producción de 8.405 millones de litros, la cifra más alta registrada en los últimos 20 años.

José Félix Lafaurie Rivera, presidente ejecutivo de FEDEGÁN, destacó que este volumen representa un crecimiento del 9 % en comparación con los 7.712 millones de litros producidos en 2024. Este incremento de 693 millones de litros supera significativamente los niveles de años anteriores, como los 7.821 millones alcanzados en 2021.

Los pilares del crecimiento

De acuerdo con la Oficina de Estudios Económicos de FEDEGÁN, el éxito productivo del año pasado se fundamenta en tres pilares técnicos:

Condiciones climáticas favorables: La mayor disponibilidad de pasturas en las regiones lecheras mejoró la alimentación del hato y elevó la productividad por animal. Recuperación del consumo interno: Los precios al consumidor se mantuvieron estables respecto a la inflación, lo que, sumado al incremento del salario mínimo, permitió que el consumo por persona aumentara de 154 a 168 litros anuales. Ajustes productivos y precios: El precio pagado al productor, incluyendo bonificaciones, subió un 9,6 %, situándose en un promedio de $2.125 por litro en diciembre.

La amenaza del comercio exterior

A pesar de las cifras históricas de producción, FEDEGÁN ha manifestado su preocupación por el desbalance en el comercio exterior. Durante 2025, las importaciones de leche en polvo y derivados aumentaron un 24,7 %, alcanzando las 77.605 toneladas por un valor de USD 254,6 millones. En contraste, las exportaciones sumaron apenas 15.775 toneladas.

El gremio advierte que el panorama podría complicarse en 2026 debido a la liberalización total del TLC con Estados Unidos. Desde el 1 de enero de este año, la leche en polvo estadounidense ingresa a Colombia con cero arancel y sin límites de volumen. “Se importa más volumen de lo que se exporta y el valor de negociación es mayor en las compras internas que en las ventas externas”, señaló Lafaurie, alertando también sobre la creciente competencia que enfrentan los quesos nacionales frente a los importados