Preocupación por aumento de habitantes de calle
Hay brotes de inseguridad en algunos sectores
Cúcuta
Con gran preocupación el comercio, la dirigencia comunal y otros sectores llamaron la atención de la administración municipal ante el aumento de habitantes de calle en todos los sectores de la ciudad.
La problemática a juicio de algunos renglones de la economía se ha disparado causando efectos negativos especialmente en la zona céntrica.
Directivos de Fenalco dijeron a Caracol Radio que “tenemos reporte de nuestros agremiados que ”se han disparado los brotes de inseguridad, los hurtos, el ingreso a los establecimientos en horas de la noche, y algunas situaciones de agresión a ciudadanos".
Explicaron que pese a que se ha hecho un llamado al gobierno local, se necesita reactivar el programa de atención a estas personas en condición de vulnerabilidad.
Finalmente señalaron que “es urgente diseñar una estrategia que les permita atención, pero también mayor reacción de la policía metropolitana frente a los brotes de violencia y a la comisión de delitos en varios sectores de Cúcuta”.
Esmeralda Rojas Ortega
Directora del Servicio Informativo Caracol Norte de Santander-Cúcuta. Comunicadora Social Periodista,...