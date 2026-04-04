Preocupación por aumento de habitantes de calle

Cúcuta

Con gran preocupación el comercio, la dirigencia comunal y otros sectores llamaron la atención de la administración municipal ante el aumento de habitantes de calle en todos los sectores de la ciudad.

La problemática a juicio de algunos renglones de la economía se ha disparado causando efectos negativos especialmente en la zona céntrica.

Directivos de Fenalco dijeron a Caracol Radio que “tenemos reporte de nuestros agremiados que ”se han disparado los brotes de inseguridad, los hurtos, el ingreso a los establecimientos en horas de la noche, y algunas situaciones de agresión a ciudadanos".

Explicaron que pese a que se ha hecho un llamado al gobierno local, se necesita reactivar el programa de atención a estas personas en condición de vulnerabilidad.

Finalmente señalaron que “es urgente diseñar una estrategia que les permita atención, pero también mayor reacción de la policía metropolitana frente a los brotes de violencia y a la comisión de delitos en varios sectores de Cúcuta”.