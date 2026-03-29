Arte en las alturas, la obra ‘Aria’ cautiva al público en La Santamaría

El pasado 28 de marzo de 2026 se realizó la primera presentación de Aria en este escenario. En A Vivir Que Son Dos Días, habló Helena Sánchez, directora artística de la obra, sobre este espectáculo que hace parte del Festival Internacional de Artes Vivas de Bogotá.

El equipo de Aria está muy emocionado por la gran acogida del público. Se trata de un espectáculo de nivel internacional que es el resultado del trabajo conjunto de muchas personas que creyeron en el proyecto. En escena participan alrededor de ocho bailarinas, pero detrás de ellas hay un equipo de entre 14 y 15 personas que hacen posible cada función.

La coordinación es clave: desde quien maneja la grúa hasta quienes están detrás del escenario, todos deben estar completamente conectados.

Durante los ensayos, el proceso se ha construido a partir de prueba y error, ya que no solo buscan hacer acrobacias aéreas, sino lograr que realmente se sienta como si las artistas bailaran en el aire. Este resultado es fruto de años de preparación para alcanzar un espectáculo que se desarrolla a 30 metros de altura.

La respuesta del público ha sido muy positiva. Aunque en algunos momentos el sonido no se percibía con claridad, la emoción de los asistentes fue evidente. Además, en redes sociales han recibido comentarios muy favorables, lo que para Helena Sánchez es uno de los mejores resultados posibles. La primera función logró llenarse por completo, y la próxima semana habrá una nueva presentación en la Plaza de Bolívar, con entrada libre para el público.