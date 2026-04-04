Más de 20 días sin energía en veredas de Cerinza: comunidad denuncia abandono

Habitantes de Martínez, Peña y Chital aseguran que la falla no ha sido atendida por la empresa

Cerinza

Una compleja situación viven los habitantes de las veredas Martínez, Peña y Chital, en el municipio de Cerinza, donde completan más de 20 días sin el servicio de energía eléctrica, afectando gravemente sus condiciones de vida.

En diálogo con Caracol Radio, Pacífica Dayos, residente del sector, aseguró que la problemática se originó por una falla en la red eléctrica que, pese a los constantes reportes, no ha sido solucionada. Según indicó, han intentado comunicarse con la Empresa de Energía de Boyacá (EBSA) y con el personal asignado en la zona, sin obtener respuestas efectivas.

“Nos dicen que ya restablecieron el servicio, pero la luz no ha llegado a nuestras casas”, afirmó la habitante.

La situación se agrava debido a que, según la comunidad, al menos 15 familias dependen totalmente del servicio, dentro de un total de 26 usuarios afectados. Además, en la zona residen principalmente adultos mayores, algunos con enfermedades que requieren medicamentos refrigerados, como la insulina.

“Un vecino tiene su nevera llena de insulina y está en riesgo de perderla. Hay personas enfermas y no hemos tenido apoyo”, señaló.

Durante la Semana Santa, los habitantes también manifestaron dificultades para comunicarse con las autoridades locales, ya que no lograron establecer contacto con la Alcaldía ni con la Personería, lo que ha incrementado la sensación de abandono.

La falta de energía también ha obligado a algunas familias a abandonar temporalmente sus viviendas, especialmente aquellas con niños pequeños, debido a la imposibilidad de conservar alimentos y garantizar condiciones básicas.

La comunidad hizo un llamado urgente a la empresa de energía de Boyacá y a las autoridades municipales para que atiendan la emergencia y restablezcan el suministro de energía en estas veredas de Cerinza.