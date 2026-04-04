Manchester City vs Liverpool, cuartos de final en FA Cup: fecha, hora y dónde seguir

Luego del parón por la fecha FIFA del mes de marzo, vuelve el fútbol de clubes. En Inglaterra se disputarán las semifinales de la FA Cup y entre los encuentros a disputarse destaca el que protagonizarán Manchester City y Liverpool en el Etihad Stadium.

Le puede interesar: Cristiano Ronaldo marca doblete en goleada de Al-Nassr: ¿Cuánto le falta para llegar a mil goles?

El City de Pep Guardiola, eliminado por el Real Madrid en Champions League, viene de cuajar la que es quizá su mejor actuación este curso para domar al Arsenal y ganar la final de la Copa de la Liga inglesa por 2-0 antes del parón internacional.

Los Citizens siguen pues con opciones de igualar su gesta de 2018/2019 como único equipo inglés en conquistar el triplete nacional (Copa de la Liga, FA Cup y Premier League).

El Liverpool, por su parte, afronta diez días decisivos para su temporada y, posiblemente, para el futuro de Arne Slot en Anfield. Anclados en la quinta posición de la Premier League, la FA Cup y la Liga de Campeones son las únicas esperanzas de gloria que les quedan a los Reds.

Lea también acá: Médicos del Minnesota United califican de “grave” el historial clínico de James Rodríguez: esto pasó

Tras visitar el Etihad, los hombres de Arne Slot se enfrentarán al campeón de Europa, el París Saint-Germain, en los cuartos de final de la Champions, a doble partido, el 8 y 14 de abril.

Fecha, hora y dónde seguir Manchester City vs Liverpool

El partido entre Manchester City y Liverpool, válido por los cuartos de final de la FA Cup, se disputará el sábado 4 de abril a partir de las 6:45 de la mañana, hora colombiana. Todas las emociones de este compromiso las podrá seguir EN VIVO a través del minuto a minuto de Caracol Deportes.

Entérese de: Duván Zapata vuelve a lesionarse: ¿Cuánto tiempo estará de baja con el Torino?

Partidos correspondientes a los cuartos de final de la FA Cup

Sábado 4 de abril

Manchester City vs Liverpool - 6:45 de la mañana.

Chelsea vs Port Vale - 11:15 de la tarde.

Southampton vs Arsenal - 2 de la tarde.

Domingo 5 de abril

West Ham vs Leeds United - 10:30 de la mañana.