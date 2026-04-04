Lupa a compra de oro en la ciudad por hurtos
Alcalde anuncia acciones judiciales por receptación
Cúcuta
Los recientes robos a personas a través de bandas delincuenciales que despojan a las víctimas de sus pertenencias llamó la atención de las autoridades frente a la comercialización de lo hurtado.
El alcalde de la ciudad de Cúcuta Jorge Acevedo alertó sobre la modalidad que estarían utilizando los ladrones para comercializar lo robado en joyerías u compraventas.
“Vamos a perseguir a quienes le compran las prendas a estos delincuentes porque estas personas estarían inmersas en delitos como receptación o incluso en esos lugares cómplices se podría aplicar extinción de dominio” dijo el mandatario.
Indicó el funcionario que ha establecido con la policía metropolitana nuevas acciones para perseguir a quienes vienen sembrando la inseguridad en algunos sectores de la ciudad.
Esmeralda Rojas Ortega
Directora del Servicio Informativo Caracol Norte de Santander-Cúcuta. Comunicadora Social Periodista,...