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06 abr 2026 Actualizado 03:34

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Lupa a compra de oro en la ciudad por hurtos

Alcalde anuncia acciones judiciales por receptación

Alcalde Jorge Acevedo

Alcalde Jorge Acevedo

Alcalde Jorge Acevedo

Cúcuta

Los recientes robos a personas a través de bandas delincuenciales que despojan a las víctimas de sus pertenencias llamó la atención de las autoridades frente a la comercialización de lo hurtado.

El alcalde de la ciudad de Cúcuta Jorge Acevedo alertó sobre la modalidad que estarían utilizando los ladrones para comercializar lo robado en joyerías u compraventas.

“Vamos a perseguir a quienes le compran las prendas a estos delincuentes porque estas personas estarían inmersas en delitos como receptación o incluso en esos lugares cómplices se podría aplicar extinción de dominio” dijo el mandatario.

Indicó el funcionario que ha establecido con la policía metropolitana nuevas acciones para perseguir a quienes vienen sembrando la inseguridad en algunos sectores de la ciudad.

Esmeralda Rojas Ortega

Esmeralda Rojas Ortega

Directora del Servicio Informativo Caracol Norte de Santander-Cúcuta. Comunicadora Social Periodista,...

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